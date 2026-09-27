El Ministerio de Justicia y Eurojust firman un memorando de entendimiento

ABU DABI, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro de Justicia, recibió a Michael Schmid, presidente de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

El ministro acompañó a Schmid durante una visita al pabellón del Ministerio de Justicia en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal —Abu Dabi 2026—, celebrado en ADNEC.

Durante la visita, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento destinado a reforzar la cooperación judicial y el intercambio de conocimientos especializados en asuntos penales.