Emiratos organiza un diálogo con jóvenes al margen de la Asamblea General de la ONU con la asistencia de Abdullah bin Zayed

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos organizó un Diálogo de Jóvenes al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con la asistencia del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores organizó el encuentro en la Misión Permanente de Emiratos ante las Naciones Unidas, en Nueva York, y reunió a 52 delegados jóvenes de diez países: Baréin, Líbano, Estados Unidos, China, India, Gambia, Reino Unido, Canadá, Australia y México.

También participaron jóvenes emiratíes que estudian en Estados Unidos. Los asistentes analizaron los principales desafíos y oportunidades para la juventud, así como su papel en la elaboración de soluciones a los retos globales actuales.

El diálogo abordó cuestiones relacionadas con el futuro de los jóvenes, entre ellas el impacto de los conflictos, el cambio climático, los rápidos avances tecnológicos y la inteligencia artificial, la educación, las oportunidades laborales y el papel de la juventud en la construcción de comunidades más seguras y sostenibles.

El jeque Abdullah dio la bienvenida a los participantes y subrayó que los jóvenes no solo son los dirigentes del futuro, sino también socios en la construcción del presente. Añadió que sus voces deben ser escuchadas en los debates y en la toma de decisiones sobre los desafíos que afectan a sus comunidades y al mundo.

Asimismo, destacó la importancia de proporcionar plataformas para que los jóvenes expresen sus visiones e ideas, y de escuchar directamente sus aspiraciones. Señaló que poseen un potencial innovador y capacidades que pueden contribuir al desarrollo de soluciones prácticas a los problemas que afrontan las sociedades.

El ministro indicó que implicar a los jóvenes no consiste únicamente en escuchar sus opiniones, sino también en permitirles desarrollar soluciones y crear alianzas que respondan a los desafíos actuales. Este enfoque, añadió, refuerza la eficacia de los esfuerzos internacionales y su capacidad para responder a las aspiraciones de las futuras generaciones.

El acto incluyó una mesa redonda con Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Omran Sharaf, viceministro adjunto de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas. El debate fue moderado por Afra Mahash Alhameli, directora del Departamento de Comunicación Estratégica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Reem Al Hashimy afirmó que los jóvenes no son solo líderes del futuro, sino que ya contribuyen a dar forma a las respuestas ante los desafíos de las sociedades a través del emprendimiento y la innovación, del apoyo a comunidades afectadas por crisis y del acercamiento entre distintas partes.

La ministra insistió en que la participación de los jóvenes debe ir más allá de escuchar sus opiniones e involucrarlos de forma significativa en la toma de decisiones, las alianzas y la asignación de recursos, reforzando así su capacidad para diseñar soluciones y responder a los desafíos actuales.

Por su parte, Omran Sharaf destacó el importante papel de los jóvenes en la configuración de un futuro cada vez más influido por los avances científicos y tecnológicos. Señaló que la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas ofrecen importantes oportunidades para desarrollar nuevos enfoques en el trabajo, el aprendizaje y la innovación.

También subrayó la importancia de dotar a los jóvenes de las herramientas y los conocimientos necesarios para transformar estas tecnologías en beneficios tangibles.

El Diálogo de Jóvenes se celebró por segundo año consecutivo al margen de la Asamblea General en Nueva York, reflejo del compromiso continuado de Emiratos con el empoderamiento de la juventud, la escucha de sus opiniones, su participación en los debates sobre asuntos globales y la creación de plataformas para que compartan sus ideas y aspiraciones con los responsables de la toma de decisiones.

La iniciativa responde al compromiso de Emiratos de reforzar la participación de los jóvenes en la acción multilateral y de promover un diálogo directo entre generaciones, para que sus opiniones y aspiraciones contribuyan a definir las prioridades mundiales.