El petróleo sube más de un 1%; el Brent alcanza los 106,14 dólares

SINGAPUR, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo subieron más de un 1% este lunes, al inicio de la sesión asiática.

Los futuros del crudo Brent avanzaron 1,82 dólares, un 1,74%, hasta los 106,14 dólares por barril. Los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron 1,14 dólares, un 1,23%, hasta los 93,55 dólares por barril.

Los precios del petróleo se han mantenido volátiles en las últimas sesiones ante la persistente preocupación por posibles interrupciones del suministro energético procedente de Oriente Próximo.