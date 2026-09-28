El equipo de ayuda emiratí mantiene sus esfuerzos humanitarios en Nepal

KATMANDÚ, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El equipo de ayuda de Emiratos Árabes Unidos continuó sus labores humanitarias en Nepal, con la entrega de asistencia humanitaria y alimentaria a familias y comunidades afectadas, además de impulsar proyectos de recuperación temprana destinados a cubrir las necesidades básicas y contribuir al restablecimiento de la vida cotidiana.

Ahmed Al Mansouri, jefe del equipo de ayuda emiratí en Nepal, afirmó que los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos van más allá de la prestación de ayuda alimentaria urgente e incluyen el apoyo a la fase de recuperación temprana mediante la evaluación y ejecución de proyectos que atiendan las prioridades y necesidades reales de las zonas afectadas.

Según explicó, estas iniciativas buscan restablecer los servicios esenciales y ayudar a las comunidades a recuperar la normalidad, en coordinación con las autoridades nepalesas competentes, al tiempo que refuerzan los esfuerzos para aliviar la difícil situación humanitaria del país.

Al Mansouri subrayó que estas acciones reflejan el compromiso histórico de Emiratos Árabes Unidos de apoyar a los pueblos y las comunidades afectados por crisis y desastres y de mantener su labor humanitaria de asistencia a quienes la necesitan en todo el mundo.