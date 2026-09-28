La Cumbre Mundial de la Economía Verde de 2026 reunirá en Dubái a 135 líderes y expertos internacionales

DUBÁI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, el Consejo Supremo de Energía de Dubái, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) y la Organización Mundial de la Economía Verde (WGEO) organizarán la 12.ª Cumbre Mundial de la Economía Verde (WGES) los días 21 y 22 de octubre de 2026 en el Dubai World Trade Centre.

Bajo el lema «Del éxito a la escala: mostrar la economía verde», la cumbre reunirá a 135 ponentes, entre ellos ministros, dirigentes empresariales, responsables gubernamentales, expertos, innovadores y responsables de la toma de decisiones de todo el mundo.

Los participantes intercambiarán conocimientos especializados y expondrán iniciativas y modelos de éxito que puedan ampliarse para acelerar la transición hacia una economía verde.

Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía de Dubái, director general y consejero delegado de DEWA y presidente de WGEO, afirmó que la cumbre reúne a líderes y expertos internacionales que contribuyen a configurar el futuro de los sectores vinculados a la economía verde.

Según Al Tayer, la diversidad de perspectivas aporta una dimensión práctica a los debates y favorece la cooperación entre gobiernos, empresas, inversores, organizaciones internacionales e innovadores, lo que ayuda a transformar el conocimiento y la experiencia en asociaciones e iniciativas sostenibles con un impacto tangible.

Añadió que la coyuntura actual exige acelerar el paso de la ambición a la ejecución y de las experiencias exitosas a modelos escalables de mayor alcance.

Arshad Mansoor, presidente y consejero delegado del Instituto de Investigación de la Energía Eléctrica (EPRI), señaló que la WGES reúne a líderes, innovadores y responsables políticos para impulsar soluciones prácticas que aceleren el avance hacia un futuro energético más sostenible y refuercen la colaboración internacional.

Bashar Al-Natoor, director general y responsable global de Finanzas Islámicas de Fitch Ratings, destacó el papel de los mercados de capitales para movilizar financiación sostenible y los avances de la región en la construcción de su ecosistema de financiación sostenible.

Indicó que el mayor desarrollo de los sukuk vinculados a criterios ESG, los bonos y otros instrumentos asociados a la sostenibilidad será fundamental para financiar proyectos de energías renovables, infraestructuras sostenibles y resiliencia climática, al tiempo que se refuerza la posición del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en las finanzas sostenibles globales.

Nick Falkowski, cofundador y consejero delegado de Meaningful Planet, afirmó que la economía del futuro será verde y destacó el papel de la cumbre para reunir a la industria, los gobiernos y las organizaciones de alto impacto con el fin de intercambiar conocimientos, forjar alianzas y convertir la ambición en acciones concretas.

Avinash Kumar, presidente y cofundador de Earthood, señaló que las finanzas verdes pueden ayudar a los países del CCG a atraer capital, acelerar su transición y demostrar que la acción climática y la creación de valor económico a largo plazo pueden avanzar de forma conjunta.

La agenda de la cumbre se centrará en cuatro pilares principales: tecnología e infraestructuras energéticas; estrategia empresarial y transición; seguridad hídrica y alimentaria; y financiación.

También abordará tres temas transversales: inteligencia artificial, gobernanza y facilitadores sistémicos, incluidas las cadenas de suministro y la economía circular.

En conjunto, estos ejes ofrecen un marco integrado para impulsar la transición verde al reunir tecnología, inversión, políticas públicas, resiliencia de los recursos y sistemas económicos.