Emiratos Árabes Unidos y Argentina exploran el refuerzo de sus alianzas económica y turística

BUENOS AIRES, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo, mantuvo tres reuniones bilaterales en Argentina con Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Medio Ambiente y Deportes; y Pablo Quirno Magrane, ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para abordar el fortalecimiento de la asociación económica entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina en ámbitos de interés común.

Los encuentros se celebraron durante la visita de Bin Touq al frente de la delegación emiratí que participa en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), que se celebra en Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre.

Bin Touq afirmó que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina siguen creciendo, impulsadas por una visión compartida y el compromiso mutuo de reforzar la cooperación y ampliar las alianzas en diversos ámbitos, especialmente en la economía y el turismo.

Según señaló, esta evolución refleja las prometedoras oportunidades que ofrecen las relaciones bilaterales y favorece el desarrollo de asociaciones más eficaces y sostenibles entre ambos países en los próximos años.

En su reunión con Caputo, Bin Touq examinó las oportunidades para reforzar la cooperación económica y explorar nuevas vías de asociación en sectores clave, en particular la nueva economía, la alimentación y la agricultura, las energías renovables, la tecnología, las infraestructuras, la minería y la logística.

Las conversaciones se centraron en reforzar la integración entre ambas economías y sentar las bases de nuevas alianzas en sectores prioritarios.

Bin Touq repasó los avances del marco legislativo económico emiratí en los últimos años y destacó reformas como la autorización de la propiedad extranjera del 100% de las empresas y la introducción de nuevas leyes sobre negocios familiares, cooperativas y comercio a través de medios tecnológicos modernos.

Estas medidas, añadió, han contribuido a desarrollar el entorno legislativo, aumentar su flexibilidad, facilitar la actividad empresarial y reforzar la competitividad de la economía nacional.

Durante su encuentro con Scioli, Bin Touq abordó las vías para desarrollar la cooperación en turismo deportivo y cultural, así como el intercambio de iniciativas, programas y conocimientos especializados en la organización de eventos y el desarrollo de destinos.

También analizaron el desarrollo de productos y experiencias turísticas, además de las oportunidades para organizar eventos conjuntos que impulsen los flujos turísticos entre ambos países.

Bin Touq afirmó que la celebración en Abu Dabi, por primera vez en Emiratos Árabes Unidos, de la 127.ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en noviembre refleja el papel creciente del país en el apoyo a los esfuerzos internacionales para desarrollar el sector turístico y reforzar la cooperación multilateral en innovación, sostenibilidad y desarrollo de capacidades.

Añadió que el encuentro abrirá mayores vías de coordinación con Argentina en cuestiones turísticas de interés mutuo.

El número de turistas argentinos que visitaron Emiratos Árabes Unidos aumentó de forma significativa en 2025: creció un 55,7% respecto a 2024, hasta alcanzar los 41.476 visitantes.

En su reunión con Quirno Magrane, Bin Touq examinó mecanismos para reforzar los vínculos económicos entre ambos países y ampliar la cooperación de forma que facilite el flujo de bienes y productos entre sus mercados.

Las conversaciones también abordaron el refuerzo de la presencia de empresas emiratíes en el mercado argentino y el aprovechamiento de la posición estratégica de ambos países como centros de conexión entre los mercados regionales y globales.

Bin Touq participó asimismo en una mesa redonda que reunió a ministros, responsables y representantes de empresas privadas de Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Allí destacó las prometedoras oportunidades económicas existentes en Emiratos y el potencial de crecimiento y expansión que sus mercados ofrecen a las empresas argentinas.

El ministro señaló que Emiratos Árabes Unidos aspira a avanzar en su asociación económica con Argentina y a aprovechar las ventajas competitivas y las capacidades de ambos países.

Bin Touq destacó además la creciente presencia de empresas argentinas en el mercado emiratí. El número de sociedades comerciales argentinas activas aumentó un 21,1% hasta cerca de 750 a finales de marzo de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

La mesa redonda sirvió de plataforma para intercambiar opiniones sobre la evolución de los sectores turísticos de ambos países y las formas de aprovechar las oportunidades disponibles para las empresas que operan en el turismo y la hostelería.

Los participantes también abordaron las necesidades de los visitantes y los ámbitos en los que el sector privado puede ampliar su presencia en el mercado argentino. Asimismo, intercambiaron experiencias y perspectivas sobre el aumento del atractivo de los destinos turísticos, el desarrollo de canales de comunicación entre instituciones y empresas del sector y el aprovechamiento de la experiencia y las capacidades disponibles en ambas partes para estrechar los lazos entre las comunidades empresariales turísticas de Emiratos Árabes Unidos y Argentina.