Saif bin Zayed se reúne con el presidente de INTERPOL al margen de un congreso de la ONU

Saif bin Zayed se reúne con el presidente de INTERPOL al margen de un congreso de la ONU

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior, se reunió con Lucas Filip, presidente de INTERPOL, durante el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

El encuentro se centró en el papel de Emiratos Árabes Unidos para impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad y construir alianzas más sólidas entre los países y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Las conversaciones abordaron asimismo la importancia de los esfuerzos colectivos para afrontar los desafíos de seguridad y proteger a las sociedades frente a la delincuencia.

Ambas partes analizaron mecanismos para estrechar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones policiales y de seguridad internacionales, en particular mediante el intercambio de conocimientos especializados, información y experiencia operativa.

También examinaron el papel de una mayor coordinación internacional para combatir la delincuencia transnacional y promover una cooperación más eficaz en la búsqueda de la justicia.