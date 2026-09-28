Saif bin Zayed se reúne con el presidente de INTERPOL al margen de un congreso de la ONU

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior, se reunió con Lucas Filip, presidente de INTERPOL, durante el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

El encuentro se centró en el papel de Emiratos Árabes Unidos para impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad y construir alianzas más sólidas entre los países y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Las conversaciones abordaron asimismo la importancia de los esfuerzos colectivos para afrontar los desafíos de seguridad y proteger a las sociedades frente a la delincuencia.

Ambas partes analizaron mecanismos para estrechar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones policiales y de seguridad internacionales, en particular mediante el intercambio de conocimientos especializados, información y experiencia operativa.

También examinaron el papel de una mayor coordinación internacional para combatir la delincuencia transnacional y promover una cooperación más eficaz en la búsqueda de la justicia.