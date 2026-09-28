Mansour bin Zayed y el ministro de Exteriores turco abordan la asociación estratégica bilateral

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Abu Dabi a Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales y la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como las vías para reforzar y seguir desarrollando la cooperación en diversos ámbitos, en apoyo de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos.

También intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones y acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo, y analizaron los esfuerzos para impulsar el desarrollo y la estabilidad, además de ampliar las oportunidades de cooperación en beneficio de la región y su prosperidad.