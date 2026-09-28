El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al ministro de Exteriores turco

El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al ministro de Exteriores turco

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía.

Durante el encuentro, Fidan transmitió los saludos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y sus mejores deseos de prosperidad y progreso continuados para Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohamed pidió al ministro de Exteriores turco que hiciera llegar sus saludos al presidente Erdogan, junto con sus deseos de prosperidad y desarrollo continuados para Turquía y su pueblo.

El presidente emiratí y el ministro turco abordaron ámbitos de cooperación entre ambos países y las formas de reforzar aún más los lazos bilaterales, de manera que sirvan a sus intereses comunes.

La reunión trató asimismo diversas cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, con especial atención a la situación en Oriente Próximo y a los esfuerzos en curso para promover la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en la región.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de administración de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; además de varios jeques y responsables.