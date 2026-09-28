El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al ministro de Exteriores turco

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía.

Durante el encuentro, Fidan transmitió los saludos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y sus mejores deseos de prosperidad y progreso continuados para Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohamed pidió al ministro de Exteriores turco que hiciera llegar sus saludos al presidente Erdogan, junto con sus deseos de prosperidad y desarrollo continuados para Turquía y su pueblo.

El presidente emiratí y el ministro turco abordaron ámbitos de cooperación entre ambos países y las formas de reforzar aún más los lazos bilaterales, de manera que sirvan a sus intereses comunes.

La reunión trató asimismo diversas cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, con especial atención a la situación en Oriente Próximo y a los esfuerzos en curso para promover la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en la región.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de administración de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; además de varios jeques y responsables.