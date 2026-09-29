Abdullah bin Zayed se reúne con varios ministros de Exteriores en Nueva York

NUEVA YORK, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores que participan en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con George Gerapetritis, ministro de Asuntos Exteriores de Grecia; Vivian Balakrishnan, ministro de Asuntos Exteriores de Singapur; Sean Sobers, ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad del Caribe (Caricom) de Trinidad y Tobago; y Vijitha Herath, ministro de Asuntos Exteriores, Empleo en el Extranjero y Turismo de Sri Lanka.

Los encuentros abordaron las vías para reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos sectores, como la economía, el comercio, la inversión, la cultura, el turismo, la energía y la inteligencia artificial, en apoyo de los intereses comunes y de los esfuerzos para impulsar el desarrollo y la prosperidad.

Las conversaciones también trataron la evolución de la situación regional e internacional, así como las cuestiones incluidas en la agenda de la Asamblea General de la ONU.

El jeque Abdullah reafirmó el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a la acción multilateral y a las asociaciones internacionales para impulsar los esfuerzos de desarrollo y satisfacer las aspiraciones de los pueblos de estabilidad y prosperidad económica sostenible.

Las reuniones abordaron asimismo los preparativos en curso para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos Árabes Unidos copresidirá junto con Senegal del 8 al 10 de diciembre, así como los esfuerzos internacionales para promover la innovación y aprovechar las tecnologías avanzadas con el fin de afrontar los desafíos relacionados con el agua, respaldar la seguridad hídrica e impulsar el desarrollo sostenible.

A los encuentros asistieron Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri, ministros de Estado; Mohamed Abushahab, embajador y representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas; y Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico.