El Ministerio del Interior explora la cooperación internacional contra las redes de fraude y los delitos financieros

ABU DABI, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El Ministerio del Interior participó en una mesa redonda titulada «Centros de fraude, casinos en línea e inversiones de alto riesgo en el Sudeste Asiático», celebrada al margen del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

Hamad Mohammed Al-Hinai, experto del Departamento Federal de Ciberdelincuencia del Ministerio, presentó un análisis del ecosistema delictivo en torno a los centros de fraude, que incluye la trata de personas, el fraude de inversión, el blanqueo de capitales y el uso indebido de activos virtuales, además de los delitos vinculados a los casinos en línea y las infraestructuras digitales.

Al-Hinai señaló que estos delitos abarcan múltiples jurisdicciones, ya que los actores criminales operan en distintos países y dependen de infraestructuras digitales y financieras situadas en diferentes partes del mundo. Por ello, combatir estas actividades exige una mayor cooperación internacional, más intercambio de información y una acción coordinada entre las autoridades competentes para rastrear las redes delictivas e interrumpir sus operaciones.

La presentación también puso de relieve los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para combatir los delitos financieros y cibernéticos transnacionales, incluida la coordinación entre organismos de seguridad, instituciones financieras y el sector privado, así como el rápido intercambio de información y la tramitación de denuncias.

Asimismo, expuso modelos de colaboración público-privada y reafirmó el compromiso emiratí de desarrollar y reforzar estas prácticas en cooperación con socios internacionales.

Al-Hinai subrayó la necesidad de ir más allá de la investigación de casos individuales y centrarse en el rastreo de las redes delictivas y de los vínculos entre sus integrantes. Esto incluye examinar cuentas bancarias, monederos de criptomonedas, dominios en línea, direcciones IP, dispositivos, empresas, beneficiarios y cuentas financieras intermediarias.

Este enfoque, añadió, permite identificar a quienes dirigen las redes delictivas y la infraestructura que respalda sus operaciones, lo que facilita su desmantelamiento e interrupción.

Al-Hinai señaló que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional requiere un sistema integrado de intercambio de información, seguimiento de flujos financieros, conexión de datos y refuerzo de la cooperación entre organismos de seguridad y entidades financieras y tecnológicas. Dado que las redes criminales operan más allá de las fronteras, añadió, las respuestas en materia de seguridad e inteligencia también deben superar los límites nacionales.