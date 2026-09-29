Mansour bin Zayed y el príncipe heredero saudí abordan las relaciones fraternales

RIAD, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, se reunió en Riad con el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí.

A la reunión asistió el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Defensa saudí.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre los dos países, así como la evolución de la situación regional.

El jeque Mansour estuvo acompañado durante la visita por Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ali Saeed Matar Al Neyadi, presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres; Nasser Humaid Al Nuaimi, secretario general del Consejo Tawazun para el Desarrollo de las Capacidades de Defensa; y varios altos responsables.

El jeque Mansour bin Zayed partió posteriormente de Arabia Saudí al término de su visita fraternal.

El príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud y varios responsables estuvieron presentes para despedirle.