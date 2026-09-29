Emiratos Árabes Unidos participará en el Congreso Astronáutico Internacional de 2026 en Antalya

ABU DABI, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participará en el 77.º Congreso Astronáutico Internacional (IAC 2026), que se celebrará en Antalya, Turquía, del 5 al 9 de octubre de 2026 y reunirá a destacados responsables de la toma de decisiones, directores de agencias espaciales, expertos, investigadores y representantes del sector privado de todo el mundo.

Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes y presidente de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, encabezará la delegación emiratí en el congreso.

La Agencia Espacial emiratí liderará la participación del país junto con varias entidades gubernamentales, instituciones de investigación y empresas nacionales. La delegación reflejará la integración del ecosistema espacial de Emiratos y la diversidad de sus capacidades científicas, tecnológicas y comerciales.

La participación tiene como objetivo reforzar las asociaciones internacionales, ampliar las oportunidades de cooperación en ciencia, exploración y tecnología avanzada, y apoyar el crecimiento de la economía espacial nacional.

Emiratos Árabes Unidos también mostrará sus principales proyectos y capacidades en el Pabellón Espacial Emiratí.