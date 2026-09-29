La Guardia Nacional y la Gendarmería Nacional francesa abordan el refuerzo de la cooperación

ABU DABI, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El mayor general de Estado Mayor Saleh Mohammed bin Mejren Al Ameri, comandante de la Guardia Nacional, recibió en el Mando de la Guardia Nacional al general Samuel Dubuis, inspector general de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron los ámbitos de cooperación conjunta y las vías para seguir desarrollándolos y reforzándolos.

También intercambiaron conocimientos y experiencias en áreas de interés mutuo, con el objetivo de respaldar la coordinación y la cooperación entre la Guardia Nacional y la Gendarmería Nacional francesa.

Las dos partes analizaron diversas cuestiones de interés común y exploraron las perspectivas para ampliar la cooperación, en apoyo de objetivos compartidos y de unas relaciones bilaterales más sólidas entre ambas instituciones.