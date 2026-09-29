Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el asalto a la explanada de Al Aqsa y advierte del riesgo de escalada

ABU DABI, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el asalto a la explanada de la mezquita de Al Aqsa llevado a cabo por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, junto a colonos y bajo protección de la Policía israelí. El país consideró estas acciones una escalada provocadora y un acto de extremismo inaceptable.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó al Gobierno israelí a asumir plenamente su responsabilidad, condenar estos actos hostiles y exigir responsabilidades a todos los implicados, en particular a los ministros y responsables del Ejecutivo israelí.

Emiratos Árabes Unidos afirmó que los continuos ataques y la incitación al odio y la violencia constituyen una campaña extremista sistemática que no solo tiene como objetivo al pueblo palestino hermano, sino que también amenaza la paz social y puede provocar una mayor escalada.

Asimismo, el país subrayó la necesidad de respetar el statu quo histórico y jurídico de la mezquita de Al Aqsa, garantizar la protección de todos los lugares sagrados y preservar el papel de custodia del Reino Hachemí de Jordania en la supervisión de los bienes islámicos y la gestión de los asuntos de la mezquita.