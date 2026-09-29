El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el de Zambia abordan el crecimiento de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, quien realiza una visita de trabajo al país.

El jeque Mohamed dio la bienvenida al presidente Hichilema y le deseó éxito en su nuevo mandato presidencial y en la continuación de sus esfuerzos para hacer realidad las aspiraciones de su país y su pueblo.

Ambos mandatarios repasaron la evolución de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Zambia, en particular en los ámbitos de la economía, las energías renovables y las infraestructuras. También exploraron oportunidades para ampliar la cooperación en apoyo de sus intereses comunes y las prioridades de desarrollo de ambos países.

Las dos partes reafirmaron su compromiso compartido de seguir reforzando las relaciones bilaterales, que se extienden a lo largo de más de 50 años, y de consolidar los avances logrados en áreas de interés mutuo. Asimismo, subrayaron la importancia de impulsar alianzas para el desarrollo que respalden los objetivos de diversificación económica y prosperidad compartida de ambos países.

La reunión abordó también las negociaciones en curso para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre los dos países. Ambas partes expresaron su deseo de que, una vez firmado, el acuerdo suponga un avance significativo en las relaciones económicas y proporcione un marco importante para ampliar la cooperación entre los sectores público y privado.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de administración de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia, además de varios jeques, ministros, responsables y ciudadanos.