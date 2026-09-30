Reem Al Hashimy participa en Toronto en la conferencia internacional «Caminos hacia la paz»

TORONTO, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado de Cooperación Internacional y enviada del ministro de Asuntos Exteriores para Ucrania, participó en la conferencia «Caminos hacia la paz: Segunda Conferencia Internacional sobre el Regreso de Niños, Civiles Detenidos y Prisioneros de Guerra», celebrada en Toronto (Canadá) los días 28 y 29 de septiembre de 2026.

Al Hashimy fue recibida por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, quien expresó su reconocimiento por los esfuerzos humanitarios y la mediación exitosa de Emiratos Árabes Unidos para facilitar la liberación de personas cautivas entre Rusia y Ucrania.

Ambas partes abordaron mecanismos para reforzar la cooperación y la coordinación sobre Ucrania. También analizaron el impulso creciente de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Canadá tras la conclusión de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), así como las oportunidades para ampliar aún más los vínculos económicos bilaterales.

La conferencia reunió a ministros de Asuntos Exteriores y a representantes de alto nivel de países y organizaciones internacionales. El encuentro dio continuidad a los resultados de la reunión ministerial sobre la dimensión humana de la Fórmula de Paz de diez puntos de Ucrania, celebrada en Montreal en octubre de 2024, y examinó los avances logrados en el marco del Compromiso de Montreal.

Durante la conferencia, los participantes debatieron medidas prácticas para garantizar la liberación, el retorno seguro y la reintegración de prisioneros de guerra, civiles detenidos y niños, conforme a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. También destacaron la importancia del trabajo colectivo y de la labor de los mediadores para crear las condiciones que permitan su regreso.

Emiratos Árabes Unidos participó además en una sesión titulada «Promover el acceso humanitario, el retorno seguro y la reintegración de los prisioneros de guerra ucranianos». La participación emiratí reafirmó la disposición del país a facilitar nuevos intercambios en coordinación con todas las partes y los demás mediadores, así como su compromiso de respaldar todos los esfuerzos hacia una paz justa y duradera.

Emiratos Árabes Unidos ha facilitado 26 rondas de intercambios de prisioneros, lo que eleva a 7.997 el número total de personas cautivas intercambiadas entre ambos países gracias a la mediación emiratí. Asimismo, acogió en Abu Dabi dos sesiones de conversaciones de paz trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, en enero y febrero de 2026.

La implicación emiratí va más allá de la mediación e incluye un apoyo humanitario y económico sostenido a Ucrania. En el ámbito humanitario, el país ha proporcionado asistencia médica, alimentaria y energética, además de generadores, ordenadores portátiles y material escolar, mediante vuelos de ayuda y envíos marítimos. También colabora con socios europeos para impulsar la continuidad educativa y la resiliencia económica en Ucrania.

Este compromiso se refleja asimismo en la asociación económica entre Emiratos Árabes Unidos y Ucrania. Ambos países firmaron en 2025 un Acuerdo de Asociación Económica Integral, lo que pone de relieve la confianza en la resiliencia de Ucrania y en su papel a largo plazo en la seguridad alimentaria mundial, la logística y la inversión.

Al margen de la conferencia, Al Hashimy mantuvo una serie de reuniones con altos responsables y parlamentarios de Ucrania, Lituania, Letonia, Noruega y Canadá.

Los encuentros se centraron en nuevas vías de cooperación en proyectos humanitarios y de desarrollo en apoyo del pueblo ucraniano, así como en las formas de avanzar en las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

La ministra subrayó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de mantener todos los esfuerzos orientados a encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y reiteró el llamamiento del país a la diplomacia, el diálogo y la desescalada.

Al Hashimy estuvo acompañada por una delegación que incluía a Abdulrahman Al Neyadi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Canadá, y varios altos responsables gubernamentales.