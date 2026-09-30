El petróleo sube y el Brent alcanza los 103,73 dólares por barril

SINGAPUR, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo subieron este miércoles al inicio de la sesión asiática.

Los futuros del crudo Brent avanzaron 1,14 dólares, un 1,11%, hasta los 103,73 dólares por barril. Los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron 34 centavos, un 0,38%, hasta los 89,72 dólares.

El Brent se encamina a registrar una subida mensual de alrededor del 14%, su mayor avance desde julio. El WTI, por su parte, apunta a una subida del 4%, después de haber superado los 106 dólares por primera vez desde mayo.