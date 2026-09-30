Anunciados los precios de los combustibles en Emiratos Árabes Unidos para octubre de 2026

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El Comité de Seguimiento de los Precios de la Gasolina y el Diésel aprobó los precios de los combustibles para octubre de 2026.

Los precios se han aprobado conforme al mecanismo mensual de fijación de precios de Emiratos Árabes Unidos, que refleja la evolución de los precios internacionales de la energía y atiende a las necesidades del mercado local.

Los precios aprobados son los siguientes:

• E-Plus 91: 4,21 dírhams por litro.

• Special 95: 4,28 dírhams por litro.

• Super 98: 4,40 dírhams por litro.

• Diésel: 4,80 dírhams por litro.