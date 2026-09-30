El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el rey de los Países Bajos abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Durante la conversación, ambos líderes abordaron la cooperación estratégica entre los dos países y las oportunidades para reforzar aún más los lazos bilaterales, en particular en los ámbitos económico y de desarrollo, en apoyo de sus intereses comunes y la prosperidad de sus pueblos.

La llamada trató asimismo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos Árabes Unidos acogerá en diciembre. El jeque Mohamed y el rey Guillermo Alejandro reafirmaron el compromiso de ambos países de reforzar la cooperación en este ámbito vital para respaldar el desarrollo sostenible de las generaciones futuras.

Las dos partes también abordaron diversas cuestiones regionales e internacionales, especialmente la evolución de la situación en Oriente Próximo. Asimismo, subrayaron la importancia de reforzar la seguridad y la estabilidad regionales y de impulsar los esfuerzos en favor de una paz amplia y duradera, en beneficio de los pueblos de la región.