Las aduanas emiratíes frustran el intento de introducir 16,2 kilos de metanfetamina por un paso fronterizo

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — Las aduanas de Emiratos Árabes Unidos, representadas por la Dirección General de Seguridad de Puertos de la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria, frustraron un intento de introducir 16,2 kilos de metanfetamina cristal ocultos de forma profesional en el neumático de un vehículo que entraba en el país por uno de sus pasos fronterizos terrestres.

El caso comenzó cuando los inspectores de aduanas sospecharon del vehículo al pasar por los sistemas avanzados de escaneo, que detectaron indicios inusuales. Ello llevó a los equipos de inspección manual a realizar un registro exhaustivo, que culminó con el hallazgo de la droga, en cooperación con el Departamento de Apoyo Aduanero y de Seguridad (K9), especializado en la detección de estupefacientes.

La incautación refleja el alto nivel de vigilancia y la amplia experiencia sobre el terreno de los inspectores de aduanas, así como el éxito de la Autoridad en la implantación de tecnologías avanzadas que mejoran la eficacia en la detección de sustancias prohibidas y la lucha contra los intentos de contrabando en los distintos puntos de entrada del país.

La Dirección General de Seguridad de Puertos ha registrado desde comienzos de año un total de 765 incautaciones de estupefacientes, que suman aproximadamente 390 kilos de droga y 50.000 pastillas.

La Autoridad elogió a los inspectores por desempeñar sus funciones con profesionalidad y eficacia, y reafirmó su compromiso de seguir reforzando sus capacidades de inspección para proteger a la sociedad de los peligros de los estupefacientes y disuadir cualquier intento de comprometer la seguridad de Emiratos Árabes Unidos, en el marco de los esfuerzos nacionales para salvaguardar la seguridad de la sociedad.