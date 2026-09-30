La Autoridad de Aviación Civil de Emiratos informa de un incidente de seguridad en un vuelo de flydubai con destino a Tel Aviv

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (GCAA) anunció que el vuelo FZ1073 de flydubai, que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Dubái y el Aeropuerto Internacional Ben Gurion el 30 de septiembre de 2026, sufrió un incidente de seguridad que fue controlado.

El incidente obligó a desviar el avión y efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

Algunos miembros de la tripulación resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Arabia Saudí para recibir la atención médica necesaria.

La GCAA subrayó que la seguridad de los pasajeros y los miembros de la tripulación continúa siendo su máxima prioridad.

Los equipos de investigación de la Autoridad, en coordinación con las entidades competentes, prosiguen su trabajo para determinar las causas y circunstancias del incidente, incluida la revisión de los aspectos operativos y de seguridad.

La GCAA instó a no difundir información no oficial ni anticipar las conclusiones de la investigación. Los resultados se harán públicos una vez emitidos.