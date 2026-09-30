La Autoridad de Carreras de Caballos de Emiratos anuncia la participación de 41 ejemplares en la primera carrera de prueba de la temporada

DUBÁI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — La Autoridad de Carreras de Caballos de Emiratos Árabes Unidos anunció la participación de 41 caballos árabes de pura raza en siete pruebas de la primera carrera de prueba de la nueva temporada 2026-2027, celebrada esta tarde en el hipódromo de Meydan, en Dubái, sobre una distancia de 1.000 metros.

La Autoridad señaló en un comunicado que la primera cita registró actuaciones destacadas. De los participantes, 37 caballos debutaron en competición, mientras que otros cuatro ya habían participado previamente en carreras.

Rashid Al Balushi, miembro del Comité de Comisarios de la Autoridad de Carreras de Caballos de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que el destacado éxito de la primera carrera de prueba de la nueva temporada y la participación de 41 ejemplares confirman el importante valor de estas pruebas para mejorar la preparación de los caballos.

Añadió que la colaboración positiva de propietarios, entrenadores y jinetes fue uno de los factores clave del éxito alcanzado, y reafirmó la relevancia del sistema de carreras emiratí, ajustado a los más altos estándares internacionales.