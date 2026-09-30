Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores israelí abordan las relaciones bilaterales por teléfono

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, abordó durante una conversación telefónica con Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, las relaciones bilaterales entre ambos países y las vías para reforzarlas.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación general en la región.

Durante la llamada, el jeque Abdullah se interesó por la seguridad de los pasajeros a bordo de un vuelo de flydubai que viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Dubái al Aeropuerto Internacional Ben Gurion y que sufrió un incidente de seguridad ya controlado.

El jeque expresó sus deseos de salud y bienestar continuados para los pasajeros y trasladó sus saludos a sus familiares.