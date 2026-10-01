Emiratos Árabes Unidos condena la muerte de tripulantes de un petrolero

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó la muerte y las heridas sufridas por miembros de la tripulación del petrolero de productos refinados MT Honour 25, secuestrado frente a las costas de Somalia, durante una operación para liberar el buque.

El país afirmó que estos actos criminales constituyen una grave amenaza para la seguridad marítima y la seguridad de las rutas comerciales internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.

El Ministerio subrayó asimismo que la seguridad de la navegación marítima constituye un pilar fundamental de la estabilidad económica mundial y del comercio internacional.

En este sentido, Emiratos Árabes Unidos reiteró su llamamiento a reforzar la cooperación regional e internacional para proteger los buques comerciales, garantizar la seguridad de sus tripulaciones y preservar la seguridad y la estabilidad de la navegación marítima.