El petróleo se mantiene estable cerca de los 98 dólares y el Brent registra su mayor subida mensual desde julio

CAPITALES, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo apenas registraron cambios al inicio de la sesión asiática, tras las subidas de la jornada anterior y los fuertes avances mensuales.

A las 00.45 GMT, los futuros del crudo Brent subían 12 centavos, un 0,1%, hasta los 98,15 dólares por barril. Los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajaban siete centavos, un 0,1%, hasta los 90,35 dólares por barril.

Ambas referencias avanzaron alrededor de un dólar por barril el miércoles.

El Brent acumuló en septiembre una subida mensual de alrededor del 14%, la mayor desde julio, mientras que el WTI ganó cerca de un 5% en el mes, según Reuters.