El fiscal general emiratí ordena investigar el incidente del vuelo de flydubai

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Hamad Saif Al Shamsi, fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, ordenó la creación de un equipo de investigación integrado por miembros especializados de la Fiscalía para investigar el incidente ocurrido el miércoles en el vuelo FZ1073 de flydubai, que viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Dubái a Tel Aviv antes de ser desviado y aterrizar sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

La decisión se produjo tras el anuncio de flydubai de que se había producido un altercado en la cabina de mando durante el vuelo, lo que llevó a miembros de la tripulación que viajaban a bordo a intervenir y asegurar el avión.

El equipo de investigación ha iniciado su labor en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y las autoridades competentes de Emiratos Árabes Unidos. El fiscal general ordenó adoptar todas las medidas necesarias para recabar información y pruebas, esclarecer los hechos y determinar las circunstancias y los motivos del incidente, así como verificar si estuvo vinculado a alguna actividad o propósito terrorista o si existió una planificación o dirección previas.

Al Shamsi subrayó que las investigaciones continúan en curso e instó a la población a abstenerse de especular o difundir información no verificada hasta que las autoridades competentes concluyan sus trabajos de recopilación y comprobación de los hechos. Asimismo, pidió evitar cualquier conclusión antes de que finalicen las investigaciones y remitirse a la información y los comunicados emitidos por fuentes oficiales.

Las autoridades judiciales emiratíes tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación vigente, puesto que el avión está registrado en Emiratos Árabes Unidos y enarbola su bandera. Por tanto, la ley emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo de la aeronave, incluso si se producen fuera del territorio nacional.