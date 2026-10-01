Los dirigentes emiratíes felicitan a la gobernadora general de Tuvalu por el Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Temukisa Auina Penehuro Hauma, gobernadora general de Tuvalu, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a la gobernadora general de Tuvalu y al primer ministro, Feleti Teo.