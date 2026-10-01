Emiratos Árabes Unidos sigue de cerca el incidente de un vuelo de flydubai con destino a Tel Aviv

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos sigue de cerca el incidente ocurrido en el vuelo FZ1073 de flydubai, que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Dubái y Tel Aviv y que fue desviado para aterrizar sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que el consejero Hamad Al Shamsi, fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, había ordenado la creación de un equipo integrado por miembros especializados de la Fiscalía para investigar las circunstancias y causas del incidente.

La decisión se produjo después de que flydubai anunciara que se había producido un altercado en la cabina de mando, lo que llevó a miembros de la tripulación de la aerolínea que viajaban a bordo a intervenir y asegurar el avión.

El Ministerio afirmó que las autoridades judiciales emiratíes tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación aplicable, puesto que la aeronave está registrada en Emiratos Árabes Unidos y enarbola su bandera. Por tanto, la ley emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo del avión, incluso cuando se producen fuera del territorio del país.

El Ministerio indicó que la investigación incluye el examen de todas las circunstancias y los motivos relacionados con el incidente, entre ellos cualquier posible vínculo con actividad o intencionalidad terrorista y la existencia de una planificación o dirección previas.

Emiratos Árabes Unidos también expresó su agradecimiento a las autoridades saudíes por su cooperación y gestión del incidente.

El Ministerio subrayó la importancia de remitirse a la información y los comunicados emitidos por fuentes oficiales, y de evitar la difusión de especulaciones o información no verificada hasta que concluya la investigación y se anuncien sus conclusiones.