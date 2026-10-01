Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente un ataque hutí contra una subestación eléctrica en Medina

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque con drones perpetrado por los hutíes contra la subestación de distribución eléctrica de Taiba, en Medina, Arabia Saudí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.