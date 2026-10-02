El petróleo se dispara un 4% y el Brent cierra en 102,31 dólares

NUEVA YORK, 2 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo subieron más de cuatro dólares al cierre de la sesión del jueves, después de que un informe señalara que Estados Unidos enviará tropas adicionales y un nuevo portaaviones a Oriente Próximo, mientras que China suspendió las exportaciones de productos petrolíferos. Estas medidas avivaron la preocupación por un posible agravamiento de la escasez mundial de combustibles.

El nuevo contrato de futuros del Brent con vencimiento en diciembre cerró en 102,31 dólares por barril, tras subir 4,28 dólares, un 4,37%. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerraron en 92,87 dólares por barril, con un alza de 2,45 dólares, un 2,71%.