Noura Al Kaabi se reúne con el ministro de Exteriores de Timor Oriental

ABU DABI, 2 de octubre de 2026 (WAM) — Noura bint Mohamed Al Kaabi, ministra de Estado, se reunió con Bendito dos Santos Freitas, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Timor Oriental.

La visita de Freitas se produce tras la visita oficial de Al Kaabi a Timor Oriental el 31 de agosto de 2026.

Las conversaciones se centraron en los últimos avances de varios proyectos en ámbitos de interés común. Ambas partes se comprometieron a mantener progresos tangibles en la digitalización de la Administración, el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos y la seguridad hídrica.

Las conversaciones sobre seguridad hídrica se centraron en ampliar la cooperación de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre y estará copresidida junto con Senegal.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre la evolución regional que afecta tanto a Oriente Próximo como a la región del Pacífico.