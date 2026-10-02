El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe a la senadora estadounidense Joni Ernst

ABU DABI, 2 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a la senadora estadounidense Joni Ernst.

Durante el encuentro, abordaron la cooperación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y su compromiso compartido de seguir reforzando los lazos en beneficio de ambos países.

Las conversaciones también trataron la seguridad y la estabilidad regionales, así como los esfuerzos para promover la paz en Oriente Próximo y otras regiones.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; y varios responsables.