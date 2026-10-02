La Autoridad de Aviación Civil emiratí elogia el valor del comandante Machchhar Smit y la tripulación del vuelo FZ1073 de flydubai

ABU DABI, 2 de octubre de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (GCAA) elogió el extraordinario valor y la rapidez de reacción del piloto indio Machchhar Smit, comandante del vuelo FZ1073 de flydubai, de su tripulación y de los pasajeros que contribuyeron a controlar la situación.

La Autoridad afirmó que su intervención rápida y decidida, así como el sentido de responsabilidad que la impulsó, ayudaron a contener la situación y evitar consecuencias más graves. Asimismo, reflejaron un alto grado de preparación, cooperación y responsabilidad compartida ante emergencias excepcionales.

La GCAA confirmó que el comandante Machchhar Smit ha regresado sano y salvo a Emiratos Árabes Unidos, se encuentra en buen estado y recibe la atención médica necesaria.

La Autoridad informó de que continúa la investigación de las circunstancias del incidente, a cargo del equipo formado por miembros de la Fiscalía por orden del fiscal general federal. Las autoridades competentes actúan de acuerdo con los procedimientos aprobados, garantizan la confidencialidad y la integridad de la investigación y trabajan en coordinación con las autoridades y organizaciones regionales e internacionales pertinentes.

En esta fase, la GCAA no comentará los detalles ni las afirmaciones difundidas que puedan anticipar las conclusiones de la investigación o afectar a su curso. Asimismo, instó a la población a remitirse a fuentes oficiales y a abstenerse de difundir especulaciones e información no verificada.

La Autoridad añadió que las conclusiones de la investigación y cualquier avance relacionado se anunciarán a través de los canales oficiales una vez completados los procedimientos necesarios, e instó a la población a buscar información en sus fuentes oficiales.