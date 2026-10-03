La investigación apunta a la planificación de un atentado terrorista en el incidente del vuelo FZ1073 de flydubai, según el fiscal general

ABU DABI, 3 de octubre de 2026 (WAM) — Hamad Saif Al Shamsi, fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que la investigación sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de flydubai reveló que el copiloto intentó perpetrar un atentado terrorista.

Al Shamsi señaló que el copiloto comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo, al atacar al comandante dentro de la cabina de mando con un hacha de emergencia e intentar hacerse con el control de los mandos de la aeronave.

El fiscal general indicó que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las circunstancias, los motivos y cualquier posible vínculo relacionado con el incidente, así como para completar los exámenes técnicos y el análisis de las pruebas físicas y digitales.

Los resultados finales se anunciarán una vez concluyan todos los procedimientos necesarios.