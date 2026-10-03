Hamdan bin Mohammed visita al piloto de flydubai y elogia su valentía

DUBÁI, 3 de octubre de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visitó al piloto de flydubai, el comandante Smit Machchhar.
«El piloto de flydubai ha demostrado el más alto grado de valentía, responsabilidad y respeto por la vida humana. Cuenta con todo nuestro reconocimiento y elogio, así como con el de los dirigentes del país», afirmó.
«Estamos orgullosos de que forme parte de nuestro equipo, de la historia de nuestro país y de lo que representan Emiratos Árabes Unidos: una nación de compasión, de paz y de vida», añadió.