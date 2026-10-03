Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Alemania por el Día de la Unidad

ABU DABI, 3 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, con motivo del Día de la Unidad Alemana.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares a Steinmeier y al canciller alemán, Friedrich Merz.