Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Alemania por el Día de la Unidad

Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Alemania por el Día de la Unidad

ABU DABI, 3 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, con motivo del Día de la Unidad Alemana.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares a Steinmeier y al canciller alemán, Friedrich Merz.