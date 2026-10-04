Los dirigentes de Emiratos felicitan al rey de Lesoto por el Día Nacional

ABU DABI, 4 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al rey Letsie III de Lesoto con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al rey Letsie III y al primer ministro de Lesoto, Samuel Matekane.