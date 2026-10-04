Cinco convoyes de ayuda emiratíes con 617 toneladas entran en Gaza

ABU DABI, 4 de octubre de 2026 (WAM) — Cinco convoyes humanitarios de Emiratos Árabes Unidos, integrados por 55 camiones y cargados con 617 toneladas de ayuda, entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3.

Los convoyes transportaban alimentos y artículos de refugio para reforzar la respuesta humanitaria y aliviar el sufrimiento de la población palestina.

Con estas entregas, el número total de camiones que han entrado en la Franja de Gaza desde el inicio de la Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.442, con 136.891 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de la Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando los convoyes en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, situado en la ciudad egipcia de Al Arish. Allí se recibe, clasifica y prepara la ayuda antes de su traslado a Gaza, con el objetivo de garantizar un flujo continuo de suministros humanitarios a las personas necesitadas.