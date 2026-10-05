Emiratos entra en el Consejo Ejecutivo de la Unión de Radiodifusión de los Estados de la OCI

ABU DABI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — La Asamblea General de la Unión de Radiodifusión de los Estados de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) ha elegido a Emiratos Árabes Unidos como miembro del Consejo Ejecutivo de la entidad para su nuevo mandato.

La decisión, adoptada durante una reunión telemática de la Asamblea General, reconoce la posición de Emiratos en el sector de los medios y su papel en el fomento de la cooperación entre instituciones informativas, así como en la proyección regional e internacional de los medios árabes e islámicos.

El secretario general de la Autoridad Nacional de Medios, Mohammed Saeed Al Shehhi, afirmó que la elección refleja el reconocimiento a la experiencia del país en el desarrollo del sector y al compromiso de sus dirigentes con unos medios avanzados que inviertan en las personas, el conocimiento y las nuevas tecnologías.

«Nos enorgullece esta elección y esperamos colaborar con los Estados miembros para convertir esta cooperación en oportunidades concretas de intercambio de experiencias, desarrollo de contenidos y mejora de las capacidades de los profesionales de los medios», señaló Al Shehhi.

Añadió que el refuerzo de las alianzas con organizaciones regionales e internacionales contribuye a definir las prioridades de cooperación conjunta y a crear instituciones capaces de seguir el ritmo de la evolución tecnológica y profesional.