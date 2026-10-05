Una delegación emiratí refuerza la cooperación tecnológica con Estados Unidos

WASHINGTON, 5 de octubre de 2026 (WAM) — Omran Sharaf, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas, encabezó una delegación de Emiratos Árabes Unidos en Washington para mantener una serie de reuniones con altos cargos estadounidenses, responsables de instituciones de investigación y centros de análisis, y empresas tecnológicas.

La visita buscó impulsar la asociación entre Emiratos y Estados Unidos en ciencia y tecnología avanzadas, inteligencia artificial, ciberseguridad, espacio y computación cuántica.

La delegación incluyó a Mohamed Al Kuwaiti, responsable del Consejo de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos, y a Mohamed Alkhemairi, director ejecutivo del Ecosistema de Investigación y Desarrollo del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, además de representantes de la Agencia Espacial de Emiratos y de Space42.

Sharaf se reunió con Michael Kratsios, asistente del presidente y director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, con quien abordó las oportunidades para profundizar la cooperación tecnológica bilateral y la rápida evolución de la ciencia y la tecnología.

También mantuvo encuentros con Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, y Adam Cassady, embajador itinerante para Ciberespacio y Política Digital del Departamento de Estado. Las conversaciones trataron sobre la ampliación de la cooperación en inteligencia artificial avanzada, tecnologías cuánticas y seguras, ciberseguridad e infraestructuras digitales fiables, así como sobre el intercambio de información y la preparación ante tecnologías futuras, incluida la criptografía poscuántica.

Las reuniones con el Departamento de Comercio se centraron en reforzar la cooperación comercial y tecnológica, la facilitación del comercio y la gestión de las exportaciones. También se abordó la reciente decisión estadounidense de elevar a Emiratos al grupo de países A:5 conforme a las Regulaciones de Administración de Exportaciones.

La delegación se reunió asimismo con el Hudson Institute, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el Consejo Empresarial Estados Unidos-Emiratos, la Asociación de la Industria del Software y la Información (SIIA) y la empresa de computación cuántica IonQ, entre otras entidades.

Sharaf participó además en un debate organizado por la Universidad Johns Hopkins sobre tecnología, poder y el nuevo orden global. En él destacó el papel creciente de las tecnologías emergentes en las relaciones internacionales y la economía mundial.

El ministro adjunto subrayó que ambos países mantienen una asociación estratégica sólida y duradera, basada en la innovación, el progreso científico y tecnológico y la inversión a largo plazo. También reafirmó el compromiso emiratí de consolidarse como un socio tecnológico abierto, responsable y fiable.