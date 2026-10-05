El rey de Jordania y el príncipe heredero de Abu Dabi asisten al inicio de las obras del ferrocarril Áqaba-Al Shidiya-Maán

ÁQABA (Jordania), 5 de octubre de 2026 (WAM) — El rey Abdalá II de Jordania y el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, asistieron a la ceremonia de inicio de las obras del proyecto ferroviario Áqaba-Al Shidiya-Maán, en la ciudad jordana de Áqaba.

El proyecto, desarrollado por la Compañía Ferroviaria Jordania-Emiratos mediante una inversión conjunta de unos 2.500 millones de dólares, contempla la construcción de una red ferroviaria de 403 kilómetros.

La iniciativa, la mayor de su tipo en el sector ferroviario jordano, conectará Áqaba con los principales yacimientos mineros y centros de producción, así como con la zona logística de Maán. El objetivo es establecer un sistema integrado para el transporte de mercancías a granel y contenedores entre puertos, centros de producción e instalaciones logísticas interiores.

El proyecto busca reducir la presión sobre la red viaria y avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y sostenible. Las obras incluyen la construcción de las vías, unos 55 puentes, seis túneles y otras estructuras de ingeniería.

Se prevé que la red transporte cerca de 16 millones de toneladas anuales de fosfato y potasa, facilitando el traslado de recursos minerales desde los centros de producción hasta los puertos de Áqaba y mejorando la eficiencia y competitividad de las exportaciones jordanas hacia los mercados regionales y mundiales.

El proyecto generará, según las previsiones, unos 5.000 empleos en el sur de Jordania y reducirá en alrededor de 40 millones de dólares anuales los costes del transporte de fosfato y potasa. También abrirá oportunidades para empresas locales y el sector privado en ámbitos como la ingeniería, la construcción, el mantenimiento, la logística, la tecnología y las industrias auxiliares.

El jeque Khaled bin Mohamed destacó la solidez de las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Jordania, así como la estrecha cooperación y coordinación entre ambos países bajo el liderazgo del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y del rey Abdalá II.

Afirmó que el inicio del proyecto refleja el compromiso de ambos países de reforzar su asociación bilateral mediante proyectos estratégicos que impulsen los intereses comunes y abran nuevas vías de cooperación en sectores clave.

La Compañía Ferroviaria Jordania-Emiratos es responsable del desarrollo del proyecto. Pertenece conjuntamente a L’IMAD Holding, por la parte emiratí, y a la Compañía Jordana de Minas de Fosfato, la Compañía de Gestión de Inversiones del Gobierno, el Fondo de Inversión de la Seguridad Social y la Compañía Árabe de Potasa, por la parte jordana.

Mohammad Thneibat, presidente de la empresa ferroviaria, señaló que la colocación de la primera piedra abre «un nuevo capítulo» en la asociación entre ambos países y permitirá conectar los centros de producción con los puertos de Áqaba y los mercados regionales y globales.

Shadi Malak, vicepresidente de la Compañía Ferroviaria Jordania-Emiratos y consejero delegado de la plataforma de Puertos y Logística de L’IMAD Holding, afirmó que el proyecto se beneficiará de la experiencia de Etihad Rail en el desarrollo y la operación de redes ferroviarias.