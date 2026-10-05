El subsecretario de Exteriores recibe copia de las credenciales del embajador de Malta

ABU DABI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Emanuel Mallia, embajador de la República de Malta en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó éxito al nuevo embajador en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Malta en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos amigos.

Por su parte, el embajador destacó la relevante posición regional e internacional de Emiratos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir reforzando las relaciones bilaterales en distintos ámbitos.