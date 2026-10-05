La Autoridad de Aviación Civil emiratí completa el traslado de pasajeros a Tel Aviv

ABU DABI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos informó de que ha completado el traslado de pasajeros a Tel Aviv tras la suspensión temporal de los vuelos de flydubai a ese destino.

Desde el viernes 2 de octubre se realizaron 37 vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Dubái y el Aeropuerto Ben Gurion, con un total de 7.479 pasajeros transportados.

Las autoridades emiratíes autorizaron a compañías aéreas israelíes a operar vuelos a Dubái, además de los servicios de Etihad Airways, como alternativa a los vuelos regulares afectados por la suspensión temporal de flydubai.

La Autoridad confirmó que se ha completado la coordinación del regreso de los pasajeros cuyos vuelos se vieron afectados y quedaron varados, que ya han llegado a sus destinos.

Etihad Airways continúa operando sus vuelos a Tel Aviv conforme a su programación, mientras la Autoridad mantiene la coordinación con las entidades y aerolíneas pertinentes para garantizar la continuidad del transporte aéreo y la atención a los pasajeros.