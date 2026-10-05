La inversión directa emiratí en el exterior alcanzó los 63.353 millones de dólares en 2025

ABU DABI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos consolidó en 2025 su posición como uno de los grandes inversores internacionales, con una cartera diversificada en seis continentes y sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras, los puertos y la logística, la tecnología, la inteligencia artificial, la industria, el sector inmobiliario, los servicios financieros y la sanidad.

Según los últimos datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los flujos de inversión extranjera directa (IED) emiratí hacia el exterior alcanzaron los 63.353 millones de dólares en 2025. El volumen acumulado de estas inversiones se situó en 402.729 millones de dólares al cierre del año, frente a los 55.560 millones de 2010.

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa ascendieron a 1,6 billones de dólares en 2025, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2026 de la UNCTAD.

Las inversiones emiratíes se extienden por economías avanzadas y emergentes de seis continentes. En Norteamérica abarcan sectores como la tecnología, la energía y la industria. La región concentra el 44% de la cartera de Mubadala Investment Company, que cuenta con más de 80 inversiones directas y activos gestionados por valor de 170.000 millones de dólares.

En Europa y Asia, las inversiones se dirigen a las energías renovables, las infraestructuras, la logística, la tecnología, la industria, el sector inmobiliario, las ciencias de la vida y la sanidad. Europa representa el 15% de la cartera de Mubadala y Asia-Pacífico el 13%, mientras que América Latina y el Caribe suponen el 1%.

La estrategia de la Autoridad de Inversión de Abu Dabi (ADIA) también refleja una amplia diversificación geográfica: entre el 45% y el 60% de su cartera estratégica a largo plazo se destina a Norteamérica; entre el 15% y el 30%, a Europa; entre el 10% y el 20%, a mercados emergentes, y entre el 5% y el 10%, a Asia desarrollada.

En África, las inversiones emiratíes se concentran en ámbitos como la logística, los puertos, la energía y las infraestructuras. En Australia y el Pacífico abarcan, entre otros sectores, la logística y la energía.

DP World opera en más de 80 países mediante una red de más de 590 unidades de negocio. Por su parte, AD Ports Group contaba al cierre de 2025 con oficinas propias en más de 50 países y presencia comercial en 158, de forma directa o a través de representantes. El grupo gestiona 34 puertos y terminales en Emiratos y otros países.

Fahad Al Gergawi, subsecretario del Ministerio de Comercio Exterior, señaló que Emiratos ha desarrollado una presencia inversora internacional amplia y geográficamente diversificada, respaldada por su política de apertura económica y por sus acuerdos de asociación económica integral.

Al Gergawi destacó la fortaleza de la inversión emiratí en África y afirmó que el país se ha convertido en el mayor inversor del continente durante los últimos cuatro años. Añadió que Emiratos busca no solo rentabilidad financiera, sino también un impacto positivo en las economías receptoras y beneficios mutuos.

Dawood Al Shezawi, presidente de AIM Global Foundation, sostuvo que el capital emiratí es cada vez más sofisticado, diversificado y global, con fondos soberanos y oficinas familiares que consolidan posiciones estratégicas a largo plazo en África, el Sudeste Asiático y América Latina.

Khaled Hanafy, secretario general de la Unión de Cámaras Árabes, consideró que Emiratos constituye un modelo inversor destacado por su capacidad para atraer capital internacional y canalizar sus propios recursos hacia mercados árabes e internacionales.