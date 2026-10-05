Emiratos condena la reanudación de excavaciones y movimientos de tierra de Israel en territorio sirio

ABU DABI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado la reanudación por parte de las fuerzas israelíes de las excavaciones, los movimientos de tierra y la construcción de fortificaciones en territorio de la República Árabe Siria, en la zona conocida como la «línea Sufa 53».

El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí reiteró su rechazo categórico a cualquier vulneración de la soberanía siria o amenaza a su seguridad y estabilidad.

En un comunicado, el Ministerio subrayó que los continuos ataques de Israel contra territorio sirio constituyen una flagrante violación del derecho internacional y del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 entre Siria e Israel, que Israel está obligado a respetar.

Emiratos reafirmó su firme respaldo a la estabilidad y la integridad territorial de Siria, así como su solidaridad con el pueblo sirio y su apoyo a los esfuerzos destinados a satisfacer sus aspiraciones de seguridad, paz, dignidad, convivencia pacífica y desarrollo.

El Ministerio instó a la comunidad internacional a actuar de inmediato para detener los repetidos ataques israelíes contra territorio sirio y evitar una nueva escalada que pueda aumentar las tensiones y amenazar la paz y la seguridad regionales e internacionales.