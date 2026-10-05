El rey de Jordania despide al príncipe heredero de Abu Dabi tras su visita al país

El rey de Jordania despide al príncipe heredero de Abu Dabi tras su visita al país

ÁQABA (Jordania), 5 de octubre de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, abandonó Jordania tras participar en la ceremonia de inicio de las obras del proyecto ferroviario Áqaba-Al Shidiya-Maan.

El rey Abdalá II de Jordania encabezó la despedida del jeque Khaled en el Aeropuerto Internacional Rey Husein de Áqaba, junto a varios altos cargos jordanos.

Aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana escoltaron el avión del príncipe heredero a su salida del aeropuerto, como gesto de despedida protocolaria.