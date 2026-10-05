El rey de Jordania despide al príncipe heredero de Abu Dabi tras su visita al país

ÁQABA (Jordania), 5 de octubre de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, abandonó Jordania tras participar en la ceremonia de inicio de las obras del proyecto ferroviario Áqaba-Al Shidiya-Maan.

El rey Abdalá II de Jordania encabezó la despedida del jeque Khaled en el Aeropuerto Internacional Rey Husein de Áqaba, junto a varios altos cargos jordanos.

Aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana escoltaron el avión del príncipe heredero a su salida del aeropuerto, como gesto de despedida protocolaria.