El subsecretario de Asuntos Exteriores recibe las cartas credenciales del embajador de Canadá

ABU DABI, 6 de octubre de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Angad Singh Dhillon, embajador de Canadá en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó éxito al nuevo embajador en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Canadá de forma que promueva los intereses comunes de ambos países y sus pueblos amigos.

Por su parte, el embajador destacó la distinguida posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el sabio liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.