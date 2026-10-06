El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el rey de Jordania abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 6 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el rey Abdalá II bin Al Hussein de Jordania mantuvieron una conversación telefónica para abordar las relaciones bilaterales y las oportunidades de reforzar los vínculos en diversos ámbitos.

Los dos dirigentes analizaron la cooperación económica y de desarrollo, y destacaron las posibilidades de impulsar las prioridades comunes y la prosperidad de sus pueblos en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos y Jordania.

En este contexto, ambas partes subrayaron la importancia del proyecto ferroviario Áqaba-Al Shidiyeh-Maan, cuya primera piedra fue colocada ayer en Áqaba, Jordania, y que desarrolla la Compañía Ferroviaria Jordano-Emiratí. Asimismo, afirmaron que el proyecto refleja el compromiso de ambos países de reforzar su asociación mediante iniciativas estratégicas que respaldan sus prioridades comunes y benefician a sus pueblos.

Las dos partes también abordaron asuntos de interés mutuo, especialmente la evolución de la situación en Oriente Próximo. Además, reafirmaron su compromiso de mantener las consultas y la coordinación para apoyar los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz regionales en beneficio de todos los pueblos de la región.