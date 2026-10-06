DP World amplía hasta 2051 la concesión de la terminal de Luanda, en Angola

LUANDA, 6 de octubre de 2026 (WAM) — DP World ha obtenido una prórroga de diez años para operar la terminal polivalente del puerto de Luanda, en Angola, con lo que la concesión se extiende hasta 2051.

Desde el inicio de sus operaciones en 2021, la empresa ha invertido más de 260 millones de dólares en la modernización de la terminal. En los últimos cinco años, el volumen de contenedores gestionados casi se ha duplicado: pasó de 177.000 a más de 350.000 TEU —unidades equivalentes a veinte pies—, con el respaldo de 28.000 metros cuadrados adicionales de superficie de almacenamiento.

Para impulsar este crecimiento, DP World adquirió este año dos nuevas grúas móviles portuarias y un equipo adicional para la manipulación de contenedores vacíos. Con ello, la terminal dispone ya de ocho grúas móviles y ha elevado de 630 a 700 sus conexiones para contenedores refrigerados.

Durante la inauguración de un nuevo edificio en la terminal, la compañía anunció una inversión adicional de 90 millones de dólares durante los próximos dos años para ampliar las infraestructuras, los equipos y la capacidad operativa.

La expansión añadirá 222 metros de muelle y diez hectáreas de superficie operativa, y elevará la capacidad de diseño de la terminal a 1,2 millones de TEU. La adquisición de tres grúas de muelle y doce grúas pórtico sobre neumáticos semiautomatizadas permitirá atender simultáneamente a dos buques pospanamax.

Según DP World, las mejoras consolidarán Luanda como puerta de entrada de contenedores para África Central y como un importante nodo comercial del África subsahariana. La ampliación también contribuirá al empleo local, la industrialización, la competitividad de las exportaciones y la captación de inversión extranjera.

Mohammed Akoojee, consejero delegado y director general de DP World África, afirmó que la ampliación reforzará el potencial de la terminal como puerta de acceso a África Occidental y Central, al facilitar la llegada de buques de mayor tamaño y nuevos servicios marítimos.

Por su parte, Paco Pinzon, consejero delegado de DP World Luanda, señaló que la prórroga de la concesión demuestra el compromiso a largo plazo de la compañía con Angola y con su objetivo de convertirse en un centro logístico continental.